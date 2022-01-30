Дочь бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера дебютировала за женскую команду «МЮ». 19-летняя Карна Сульшер провела первый матч во взрослой команде в Кубке Англии против «Бриджуотера».
Девушка вышла на замену на 87-й минуте, к тому моменту «Юнайтед» уже выигрывали со счетом 2:0 благодаря автоголу Хейли Лэдд и мячу Эллы Тун. Уле-Гуннар и Карна Сульшеры стали первыми отцом и дочерью, которые выступали за «МЮ».
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