Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен – уже практически футболист «Брентфорда».

Экс-игрок «Интера» и «Тоттенхэма» успешно прошел медобследование и в ближайшее время подпишет контракт с новичками АПЛ, сообщает журналист Лайалл Томас в твиттере. Ранее стало известно, что соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на год.

Ad

Чемпионат Англии Эриксен договорился с клубом АПЛ. Нужно разрешение кардиолога 24/01/2022 В 06:26

В начале января Крис дал интервью и заявил, что твердо настроен вернуться на поле. Его главная цель – поездка на ЧМ-2022 в Катар вместе со сборной Дании.

Чемпионат Англии Эриксеном интересуются топ-клубы АПЛ 16/01/2022 В 07:59