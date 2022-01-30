Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен – уже практически футболист «Брентфорда».
Экс-игрок «Интера» и «Тоттенхэма» успешно прошел медобследование и в ближайшее время подпишет контракт с новичками АПЛ, сообщает журналист Лайалл Томас в твиттере. Ранее стало известно, что соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на год.
Ad
В середине декабря «Интер» объявил о расторжении контракта с Эриксеном – ему нельзя играть в Серии А из-за кардиостимулятора.
Чемпионат Англии
Эриксен договорился с клубом АПЛ. Нужно разрешение кардиолога
В начале января Крис дал интервью и заявил, что твердо настроен вернуться на поле. Его главная цель – поездка на ЧМ-2022 в Катар вместе со сборной Дании.
Чемпионат Англии
Эриксеном интересуются топ-клубы АПЛ
Евро-2020
Отключка Эриксена – ужас года. Переживал весь мир
Реклама
Ad
Реклама
Ad