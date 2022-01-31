Полузащитник Кристиан Эриксен подписал контракт с английским «Брентфордом». Датчанин прошел все необходимые медицинские осмотры и готов вернуться в футбол. Хавбек полностью согласовал условия шестимесячного соглашения и уже приступил к тренировкам с командой.
Напомним, Эриксен не выходил на поле с июня 2021 года, когда во время матча группового этапа Евро-2020 между Данией и Исландией он перенес сердечный приступ. После этого игрок расторг контракт с миланским «Интером».
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В начале января Крис дал интервью и заявил, что твердо настроен вернуться на поле. Его главная цель – поездка на ЧМ-2022 в Катар вместе со сборной Дании.
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