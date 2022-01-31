Нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст перешел в «Бёрнли».
29-летний игрок сборной Нидерландов подписал с «бордовыми» контракт на 3,5 года. Согласно информации Sky Sports, «Вольфсбург» получил за Вегхорста около 14,5 миллионов евро.
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Анонсировать трансфер «Бёрнли» решил креативным видео в стиле «Парка Юрского периода». Почему выбрали именно эту отсылку? Рост Вегхорста – 197 сантиметров. Неудивительно, что гиганта сравнили именно с динозавром из фильма Стивена Спилберга.
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Другое заметное подписание трансферного дедлайна – возвращение в АПЛ Кристиана Эриксена. Новость, которая претендует на звание «камбэк года».
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Источники: Sky Sports, твиттер «Бёрнли»
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