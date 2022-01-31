Нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст перешел в «Бёрнли».

29-летний игрок сборной Нидерландов подписал с «бордовыми» контракт на 3,5 года. Согласно информации Sky Sports, «Вольфсбург» получил за Вегхорста около 14,5 миллионов евро.

Ad

Анонсировать трансфер «Бёрнли» решил креативным видео в стиле «Парка Юрского периода». Почему выбрали именно эту отсылку? Рост Вегхорста – 197 сантиметров. Неудивительно, что гиганта сравнили именно с динозавром из фильма Стивена Спилберга.

Чемпионат Германии Игрок «Вольфсбурга» получил рассечение, заработал пенальти и забил его с перемотанной головой 13/06/2020 В 17:07

За всеми сделками последнего дня зимнего трансферного окна следи в наше горячем лайве . Там ты не пропустишь ни один переход.

Чемпионат Германии Павар убежал в туалет во время игры. Это помогло забить Лёве 18/12/2021 В 15:31