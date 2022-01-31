Бывший тренер «Челси» и сборной Израиля Аврам Грант оказался фигурантом громкого скандала. Специалиста обвинили в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам.

Журналист-расследователь Хаим Этгар в своей программе «Экспозиция» на Channel 12 более часа рассказывал о похождениях Гранта. В передаче он предоставил слово женщинам, которые заявили, что тренер использовал высокое положение, чтобы попытаться принудить их к сексуальным отношениям.

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Одна из пострадавших рассказала, что совсем недавно, в июне 2020 года, 67-летний Грант пригласил ее в свою квартиру в Тель-Авиве с предложением помочь ей найти работу.

«Он сказал мне: «Устраивайся поудобнее, раздевайся». Я думала, что он шутит. Я сидела далеко от него, на краю дивана. Он попросил меня подойти поближе и пытался меня обнять, схватил и не отпускал, – расплакалась 22-летняя девушка. – Мне стало некомфортно, он положил руку мне на бедро. Через несколько секунд разговора он схватил меня за шею, душил, повернул к себе голову и попытался насильно поцеловать».

Далее Авраам насильно положил ее руку себе на промежность, после чего она сбежала в ванную и долго плакала. Девушка пыталась сбежать, но тренер заставил ее остаться в квартире. «Когда я проснулась на следующее утро, то он стоял над моей головой с эрегированным членом», – ошалела молодая леди.

Авраам Грант Фото: Getty Images

Другая женщина, известная спортивная журналистка в Израиле, сказала, что Грант предложил помощь в ее карьере, когда она только начинала. Затем он начал делать ей неуместные комментарии и посылал оскорбительные сообщения в течение нескольких лет.

Еще одна женщина, которую Этгар назвал известной местной израильской моделью, сказала, что она только начинала свою международную карьеру, когда Грант предложил ей помощь. Она прилетела в Англию, чтобы встретиться с ним.

Во время встречи в гостинице он неожиданно снял с себя одежду и попытался убедить ее переспать с ним. «Я говорила «нет» миллион раз, но он упорствовал и упорствовал», – сказала модель и добавила, что после этого у нее случился срыв, и она отказалась от модельного бизнеса.

Этгар опубликовал пост в Facebook перед трансляцией, в котором сказал, что это «самое тревожное и сложное расследование, над которым я работал за последние годы». Журналист добавил, что во время расследования он и Channel 12 подверглись массированному давлению» со стороны соратников Гранта с угрозами судебного иска и попытками опорочить выступивших женщин.

Арнольд Шварценеггер, Михаил Горбачев и Авраам Грант Фото: Getty Images

Личности и голоса многих пострадавших в программе были изменены из-за опасений для своей карьеры.

В ответ на обвинения Грант не стал отрицать сексуальную связь с женщинами, но отметил, что все контакты были с их согласия.

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