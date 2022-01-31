Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал об отношениях с моделью Андреа Мартинес. Футболист опубликовал совместное фото с девушкой на фоне моря в инстаграм.
Мартинес – участница конкурса «Мисс Вселенная»-2021 от Испании. Ранее Кепа девять лет встречался с подругой детства Андреа Перес, с которой порвал в феврале 2020 года. После этого вратарь растерял форму и потерял место в основе «синих».
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В текущем сезоне АПЛ Кепа провел четыре матча за «Челси», в которых пропустил два мяча. Одноклубники тепло приняли новые отношения Аррисабалаги – возможно, они помогут испанцу вернуться на прежний уровень.
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