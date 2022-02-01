Перспективная карьера 20-летнего форварда Мэйсона Гринвуда, кажется, подходит к крайне не логичному завершению: англичанина подозревают в домашнем и сексуальном насилии. Началось все с того, что его девушка Хэрриет Робсон выложила в сторис инстаграма фотографии с синяками и разбитой губой. Хэрриет так подписала одну из фотографий: «Для тех, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной».

Чуть позже девушка опубликовала аудиозапись, на которой Мэйсон грубо принуждает ее к сексу, но лишь словесно. Интересно, что запись была сделана еще 22 октября прошлого года – а вот когда Гринвуд нанес побои девушке пока непонятно. Существует версия, что пара рассталась еще несколько месяцев назад, так что вероятно, фотографии не первой свежести.

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История за считанные часы разлетелась в медиа, а Робсон вскоре удалила все публикации на своем аккаунте, в том числе свежие сторис. Неожиданно в дело вступил отец пострадавшей Алан Робсон, который начал защищать Мэйсона:

Она сказала, что ее телефон взломали. Мы ей сказали все удалить, но было уже поздно. Она подавлена, потому что не хотела, чтобы это попало в сеть. Мы знаем Гринвуда со времен его выступлений за молодежку: он был частью нашей семьи 2-3 года.

Впрочем, Хэрриет все равно написала заявление на бывшего парня, а сам Мэйсон познает «культуру отмены»: Nike приостановила сотрудничество с футболистом, «МЮ» убрал из магазинов товары с ним. А Криштиану Роналду, Поль Погба и другие одноклубники уже отписались от Мэйсона в инстаграме.

Если суд докажет вину Гринвуда, то его могут судить по двум статьям: за домашнее и сексуальное насилие. К первому в Великобритании стали относиться гораздо строже, провинившихся отправляют в тюрьму на пять лет. За изнасилование могут добавить до семи лет. Полиция уже взяла Мэйсона под стражу до окончания расследования.

Вероятно, где-то в Норвегии горюет Уле-Гуннар Сульшер. Чуть ли не с первых дней работы в «МЮ» норвежец взял 17-летнего форварда под опеку и помог дебютировать во взрослом футболе: Сульшер тянул время в ответке с «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ-2018/19, поэтому на последних минутах пустил в бой банду янгстеров, в которой не обошлось без Мэйсона.

Мэйсон Гринвуд, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Гринвуд провел очень качественную предсезонку и поразил Сульшера, который с сезона-2019/20 уверенно подпускал вундеркинда к основе. Отчасти помогли травмы Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля, а также ужасная форма конкурентов Джесси Лингарда и Андреаса Перейры. Но даже без содействующих факторов Гринвуд впечатлял на поле хорошим ударом с обеих ног, умением играть на правом фланге и в центре атаки, а также скоростью.

Форвард провел солидный сезон: выбил 10 голов в АПЛ, собрал респекты от одноклубников и лично от Сульшера. Успехи Мэйсона не прошли мимо Гарета Саутгейта, который осенью 2020-го вызвал юниора в сборную Англии. С этого момента и начались проблемы.

Гринвуд забыл о клубной вражде и позвал Фила Фодена из «Манчестер Сити» отметить дебют в сборной после матча с исландцами. Мэйсон познакомился с Надей Гуннарсдоттир через сайт знакомств и позвал ее с подругой провести ночь в отеле. И это несмотря на то, что Мэйсон встречался с Робсон, а Фоден уже год как стал отцом. Вероятно, они просто не могли устоять от встречи с финалисткой конкурса «Мисс Вселенная Исландии», в котором Надя принимала участие в 2019 году.

Мэйсон Гринвуд и Фил Фоден в сборной Англии Фото: Getty Images

«Мы все поладили и сидели в моей комнате, болтали, смеялись и шутили. Фил был открытым и общительным, а Мэйсон показался довольно застенчивым. Они говорили нам, что считают Исландию скучной, и спрашивали, чем здесь можно заняться», – вспоминала Надя.

Возможно, никто бы и не узнал о шалостях футболистов, если бы девушки не снимали ночные посиделки для подписчиков в снэпчате. Узнав о загуле игроков, Саутгейт прогнал тусовщиков из расположения сборной из-за нарушения дисциплины и, в частности, коронавирусных мер безопасности.

«Они нарушили правила нашего пузыря безопасности, и мы решили, что они не могут взаимодействовать с остальными. Мы потратили так много времени на то, чтобы принять меры, и вся команда строго следила за этим», – разгорался тренер сборной Англии.

Сразу же в соцсетях начали выискивать прошлые косяки провинившихся. Если Фоден был чист, то на Гринвуда нарыли немало интересного. В твиттере слили видео, на котором Мэйсон вдыхал веселящий газ из воздушного шара.

Казалось, после холодного душа от прессы и Саутгейта Мэйсон возьмется за голову, но в медиа регулярно появляются инсайды о непрофессионализме форварда. Daily Mail уверяла, что Гринвуд откровенно забил на режим и посещает ночные тусовки. Вскоре проблема разрослась до того, что Мэйсон начал откровенно халтурить на тренировках, а взбесившийся Бруну Фернандеш на одной из двухсторонок при всей команде напихал партнеру.

Мэйсон Гринвуд, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В 2021-м Мэйсон резво стартовал: оформил 13 мячей за год и помог манкунианцам дойти до финала Лиги Европы. Саутгейт забыл о былых обидах и включил англичанина в расширенную заявку на Евро-2020, но из-за травмы Мэйсон не поехал на турнир. Уверенный старт кампании-2021/22 давал надежду на светлое будущее и путевку на ЧМ-2022: голы в трех стартовых турах АПЛ и супермяч в ворота «Лестера» мало кого оставили равнодушными.

Но затем произошла отставка Сульшера и приход Ральфа Рангника, при котором Гринвуд потух. А затем случилось фаталити в виде обвинений о домашнем насилии. Кажется, теперь Гринвуд увидит Катар лишь по телевизору в тюремной комнате.

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