Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос возобновит карьеру на один матч.

48-летний чемпион мира проведет одну игру в Пивной лиге Англии за «Булл ин Барн Юнайтед». Это любительское соревнование, в котором участвуют команды баров и пабов.

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Карлос сыграет за «Булл ин Барн Юнайтед», так как команда победила в конкурсе «Трансфер мечты» от eBay. Для участия в этом конкурсе нужно заплатить всего пять фунтов. Победившая команда на один матч получает профессионального футболиста.

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Роберто Карлос выйдет на замену, а все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

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