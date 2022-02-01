Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос возобновит карьеру на один матч.
48-летний чемпион мира проведет одну игру в Пивной лиге Англии за «Булл ин Барн Юнайтед». Это любительское соревнование, в котором участвуют команды баров и пабов.
Ad
Карлос сыграет за «Булл ин Барн Юнайтед», так как команда победила в конкурсе «Трансфер мечты» от eBay. Для участия в этом конкурсе нужно заплатить всего пять фунтов. Победившая команда на один матч получает профессионального футболиста.
Футбол
В 2001-м Имам уделал Бекхэма и Карлоса. Кто это и при чем тут Семак?
Роберто Карлос выйдет на замену, а все вырученные средства будут направлены на благотворительность.
Источник:BBC Sport
Куравлев играл футболиста-супергероя. С ударом Роберто Карлоса
Коутиньо, Ван дейк, Коста. Топ-10 самых дорогих зимних трансферов
Футбол
В интернет слили фото курящих в раздевалке Роналдо и Роберто Карлоса
Евро-2020
Роберто Карлос: «Может, однажды Дзюбу пригласят в «Реал»
Реклама
Ad
Реклама
Ad