Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован после того как его девушка Харриет Робсон обвинила игрока в побоях и сексуальном насилии.

Вскоре после ареста от страницы Мэйсона в инстаграме отписались его звездные одноклубники: Криштиану Роналду, Давид де Хеа, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард.

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18 футболистов «Манчестер Юнайтед» по-прежнему подписаны на Гринвуда, среди них – Харри Магуайр и Бруну Фернандеш.

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