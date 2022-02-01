31 декабря «Брентфорд» обрадовал фанатов красивым трансфером: состав новичка АПЛ пополнил Кристиан Эриксен, который подписал краткосрочный контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год. Датчанин семь месяцев находился вне большого футбола: летом у полузащитника остановилось сердце в матче группового этапа Евро-2020 Дания – Финляндия.

Ad

Врачи спасли жизнь футболиста, но над нам нависла другая угроза – вынужденное завершение карьеры. Обошлось: врачи разрешили Кристиану вернуться на поле. Эриксена ждали другие проблемы. По правилам Серии А футболистам запрещено играть с кардиостимулятором. После этого вердикта датчанин и руководство «Интера» расторгли контракт.

Чемпионат Англии Эриксен вернулся в футбол и подписал контракт с «Брентфордом» ВЧЕРА В 08:23

Кристиан Эриксен, «Интер» Фото: Getty Images

В Англии сердечный стимулятор Эриксена не запрещен, поэтому талантливый футболист моментально привлек внимание представителей АПЛ. Первым клубом, который вышел на датчанина, оказался «Брентфорд»: по информации The Athletic, на подписании Кристиана настаивал главный тренер Томас Франк, который работал с Эриксеном в юниорской сборной Дании.

«Брентфорд» провел внутреннее собрание: помимо Франка, в дискуссии участвовали директоры Фил Джайлз и Ли Дайкс. Боссы колебались: их смущало не здоровье футболиста, а отклонение от клубной политики. «Брентфорд» ставил на молодых и потенциальных игроков, а Эриксену уже в феврале исполнится 30.

ЧТО ЖДЕТ ЭРИКСЕНА В «БРЕНТФОРДЕ»? Выступит на уровне Будет играть мало Провалится

Экс-игрок «Тоттенхэма» заинтересовался возможным камбэком в Лондон, но не торопился с ответом, несмотря на оперативное предложение «Брентфорда». Датчанин получил много выгодных предложение, и боссы «пчел» в какой-то момент уже не рассчитывали на звездного новичка.

Все закончилось для клуба удачно, и в дедлайн зимнего окна Эриксен поприветствовал фанатов. При этом «Брентфорд» не нарушил внутреннюю структуру: руководство не превысило клубный потолок зарплат, и доход звездного датчанина не выделяется среди остальных.

«Кристиан достоин того, чтобы играть на самом высоком уровне. Надеюсь, он это сделает. Мы польщены таким подписанием. Если бы этот трансфер задумывался пять лет назад, все назвали это сумасшествием. Мы играем в лучшей лиге мире, и «Брентфорд» прогрессирует, но давайте будем реалистами», – восторгался Томас Франк.

Томас Франк Фото: SID

Конечно, «Брентфорд» серьезно подошел к вопросу здоровья проблемного игрока. Когда Эриксен тренировался с «Аяксом», представители клуба АПЛ проводили обширные медицинские тесты. «Пчелы» закрыли сделку только после того, когда убедились, что возвращение в футбол не угрожает здоровью игрока. За показателями Эриксена регулярно будут следить специальные сотрудники тренерского штаба.

В клубе в восторге от подписания звездного футболиста. 11 лет назад «Брентфорд» болтался в четвертом дивизионе, а сейчас подписал действующего чемпиона Италии и игрока, выступавшего в финале Лиги чемпионов. Руководство «пчел» рассчитывает, что статус Эриксена положительно повлияет на одноклубников и повысит боевой дух в раздевалке. Новичок дерзко стартовал в АПЛ, но в последних девяти матчах потерпел семь поражений. Кристиан призван помочь «Брентфорду» закрепиться в АПЛ.

Из-за коронавирусных правил Кристиан не приступит к тренировкам до следующей недели. Его приезд в Лондон состоится только через несколько дней. Это практически исключает его участие в ближайших матчах: 5 февраля «Брентфорд» сыграет с «Эвертоном» в Кубке Англии, а 9 февраля – против «Манчестер Сити». Ориентировочной датой камбэка Кристиана считается 12 февраля – в этот день «пчелы» примут «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии Эриксен вернулся в АПЛ. Он прошел медобследование в «Брентфорде» ВЧЕРА В 19:54