Арест форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда продлен до среды.
20-летнего футболиста арестовали 30 января после того как девушка игрока Харриет Робсон обвинила его в побоях и сексуальном насилии.
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Во вторник вечером полиция Большого Манчестера заявила, что ей было предоставлено больше времени для допроса Гринвуда – он останется под стражей до среды. Представитель силовиков сообщил, что расследование продолжается, а пострадавшей девушке была предложена помощь специалистов.
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Роналду и Погба отписались от арестованного Гринвуда в инстаграме
От арестованного Гринвуда в инстаграме уже отписались звездные одноклубники Криштиану Роналду и Поль Погба.
Кажется, карьера Мэйсона подходит к концу, а ведь это даже не первый залет футболиста: ранее он баловался веселящим газом и изменял любимой.
Гринвуд – не единственный представитель АПЛ, который обвиняется в домогательствах – у бывшего тренера «Челси» Авраама Гранта дела тоже так себе.
Источник: BBC Sport
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