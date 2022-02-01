Арест форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда продлен до среды.

20-летнего футболиста арестовали 30 января после того как девушка игрока Харриет Робсон обвинила его в побоях и сексуальном насилии.

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Во вторник вечером полиция Большого Манчестера заявила, что ей было предоставлено больше времени для допроса Гринвуда – он останется под стражей до среды. Представитель силовиков сообщил, что расследование продолжается, а пострадавшей девушке была предложена помощь специалистов.

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Источник: BBC Sport

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