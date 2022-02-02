Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра проведет профессиональный боксерский поединок.
Эвра подерется в андеркарде турнира в Лондоне 2 апреля, его соперник пока неизвестен. В главном событии выступят стронгмены Мартин Форд и Сиджад Гариби по прозвищу Иранский Халк. Также планируется участие бывшего футболиста «Тоттенхэма» Джейми О'Хары, который подерется с лайф-коучем Крисом Бойсоном.
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В январе Эвра рассказал, что бывшие одноклубники часто признавались ему в гомосексуализме. Как реагировал француз?
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Экс-игрок «МЮ» также признавался, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны учителя. Жуткая история.
Источник: Mirror.
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