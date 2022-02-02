Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра проведет профессиональный боксерский поединок.

Эвра подерется в андеркарде турнира в Лондоне 2 апреля, его соперник пока неизвестен. В главном событии выступят стронгмены Мартин Форд и Сиджад Гариби по прозвищу Иранский Халк. Также планируется участие бывшего футболиста «Тоттенхэма» Джейми О'Хары, который подерется с лайф-коучем Крисом Бойсоном.

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Источник: Mirror.

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