Нападающий Ваут Вегхорст в зимнее трансферное окно перешел из «Вольфсбурга» в «Бёрнли». Голландец интересовал и другие клубы Англии, Италии и Испании, но они воздержались от трансфера.

Голландец – форвард уровня Лиги чемпионов, вызывается в сборную Нидерландов (сыграл во всех матчах «оранжевых» на Евро-2020). За два предыдущих сезона Бундеслиги только Роберт Левандовский и Эрлинг Холанн наколотили больше мячей, чем Вегхорст. В августе Ваутом интересовался чемпион Италии «Интер». К тому моменту миланцы уже приобрели Эдина Джеко, но сообщалось, что в случае покупки Вегхорста клуб рассчитывал бы скорее на голландца, а босниец стал бы его сменщиком.

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Кроме «нерадзурри», в числе заинтересованных за последние 2 года побывали действующий победитель ЛЧ «Челси», все еще именитый «Арсенал», резко разбогатевший «Ньюкасл», а также «Тоттенхэм», «Рома» и другие. Почему же голландец оказался в аутсайдере АПЛ?

Чемпионат Англии «Бёрнли» презентовал форварда в стиле «Парка Юрского периода» ВЧЕРА В 12:48

Ваут Вергхорст Фото: Getty Images

Вергхорст не привит от ковида, а в декабре 2021-го ажиотаж вызвало его высказывание на счет прививок. «Представьте себе вакцину настолько безопасную, что вам угрожают, чтобы вы ее поставили. Она от такой смертельной болезни, что нужно пройти тест, чтобы выяснить, заражены ли вы», – написал игрок в инстаграме. Позже он удалил пост и извинился.

«Я знаком со многими, кто заразился коронавирусом, и поэтому точно знаю, каковы его последствия и насколько он опасен. Я просто хочу указать на то, что нужно как можно больше заниматься самообразованием и выслушивать как можно больше разных мнений», – заявил Вегхорст.

По мнению Bild, именно антипрививочная риторика закрыла голландцу двери в сильные клубы. 29-летний игрок сборной Нидерландов обошелся «Бёрнли» всего в 14,5 млн евро – относительно невысокая цена за габаритного, но техничного форварда, который идеально вписывается в английский стиль игры. Еще летом он оценивался в 20 млн евро, но из-за его позиции по вакцинации сам «Вольфсбург» был рад поскорее избавиться от Вегхорста. Его статус переболевшего давно истек, и «волки» не хотели решать большое количество связанных с этим логистических проблем. «Бёрнли» же – одна из немногих команд Премьер-лиги, которых не интересует статус вакцинации игрока при траснферах: не до того, когда идешь на последнем месте с одной победой в 18 турах.

В лице голландца аутсайдер АПЛ получил улучшенную версию 30-летнего Криса Вуда. Новозеландец перешел в «Ньюкасл» за 25 млн евро в зимнее трансферное окно. «Бёрнли» отбил 10,5 млн и приобрел нападающего, который забивал почти в каждом втором матче за «Вольфсбург» (144 матча, 70 голов).

В начале нынешнего сезона 29-летний футболист заразился коронавирусом и провел две недели в изоляции. «Бёрнли» необычно представил 197-сантиметрового игрока – в стиле «Парка Юрского периода»

Источник: Bild.

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