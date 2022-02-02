Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд освобожден под залог полицией Манчестера.

31 января футболиста арестовали по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством после обвинений 19-летней Харриет Робсон. Девушка игрока опубликовала фото побоев и выложила аудио, где ее принуждают к сексу. Гринвуд провел за решеткой трое суток. Утром 2 февраля его освободили под залог до проведения дальнейшего расследования.

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«Манчестер Юнайтед» временно отстранил игрока от тренировок, с ним отказалась сотрудничать компания Nike, а EA Sports сообщила, что удалит карточку футболиста из FIFA 22.

Чемпионат Англии Гринвуда арестовали до среды за угрозы убийством и сексуальное насилие 19 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: Daily Mail.

Чемпионат Англии Роналду и Погба отписались от арестованного Гринвуда в инстаграме ВЧЕРА В 11:55