Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разрешил заглянуть в свой невероятный гараж, в котором припаркована часть его разнообразного автопарка общей стоимостью порядка 20 миллионов евро. Суперкары припаркованы идеально в линию в суперкрутом помещении. Стильное декоративное освещение и глянцевый пол – это настоящая мечта автолюбителя.

На одном конце находится Bugatti Chiron стоимостью не менее 2,4 миллиона евро.

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Следующим припаркован Ferrari 599 GTO, который оценивается в 600 000 евро, за которым следует McLaren Senna стоимостью 900 000 евро.

И, наконец, чудовищный Rolls-Royce Cullinan (360 000 евро) блокирует своего более ценного собрата, купе Rolls-Royce Phantom Drophead (600 000 евро).

С другой стороны гаража, беглый взгляд выхватывает Bugatti Veyron (1,8 миллиона евро), белый Mercedes-Benz S65 AMG (240 тысяч евро), оранжевый McLaren MP4-12C (264 тысячи евро), Lamborghini Aventador (324 тысячи евро) и большой Merc G-Wagon Brabus (720 тысяч евро), последний подарок от Джорджины.

В другой части помещения, вдали от самых крутых экземпляров, рядом с запасными шинами спрятаны, по крайней мере, еще четыре автомобиля, в том числе серебристый Ferrari, Mercedes AMG GLE 63 и еще один черный Merc для повседневного использования. Джорджина также снимается в Range Rover во время первого эпизода для документального сериала «Я Джорджина».

Роналду добавил роскошный Bentley Flying Spur за 300 000 евро к своей ошеломляющей коллекции автомобилей после того, как вернулся в Англию, чтобы играть за «Юнайтед» прошлым летом, чтобы не ограничиваться другим Bentley Continental GT.

Криш присоединился к ограниченной серии Bugatti Centodieci стоимостью 10,2 миллиона евро, которых было выпущено только десять машин. Он добавил его в свой невероятный автопарк в 2020 году.

В том же году его заметили во время экскурсии по компании Ferrari в Маранелло, где он сфотографировался с автомобилем F1 и заказал себе Ferrari Monza стоимостью 1,6 миллиона евро.

У Роналду также есть Lamborghini Urus и Chevrolet Camaro – самый дешевый автомобиль в его коллекции стоимостью около 48 тысяч евро.

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Источник: The Sun.

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