И для игроков из клубов-соперников Криштиану Роналду, просящих обменяться, и для амбициозных болельщиков идея заполучить одну из футболок звезды «Манчестер Юнайтед» – это мечта. Но за розданные майки футболист платит из своего кармана. Во что же это обошлось нападающему? Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер решил прикинуть приблизительную сумму.

«Криштиану Роналду отдает свою футболку, за которую платит самостоятельно, практически в каждой игре.

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Итак, он сыграл 1100 игр за свою карьеру. Он получает две футболки на матч, и я не говорю, что он отдает их каждую игру. Предположим, в среднем, в этих 1100 играх он раздал по одной.

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Если вы посмотрите, сколько сейчас стоят эти футболки, то у «Манчестер Юнайтед» – 100 фунтов стерлингов. Не поймите меня неправильно, когда-то они были немного дешевле – 50, 60 фунтов – так что давайте посчитаем, что они стоят в среднем около 70 фунтов.

Так вот, Криштиану пришлось оплатить счет в размере 77 000 фунтов стерлингов (примерно 92 тысячи евро) только за то, что он раздает свои футболки», – рассказал Фостер.

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