Журнал FourFourTwo опубликовал список самых влиятельных игроков в истории мужского и женского футбола. В лонглисте нет мест – в него вошли 50 человек, распределенные по алфавиту. Из действующих футболистов в список попали Андрес Иньеста, Лионель Месси, Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Неймар, Криштиану Роналду и Джейми Варди.

Также в перечень вошли такие известные игроки, как Франко Барези, Франц Беккенбауэр, Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Жан-Марк Босман, Эрик Кантона, Йохан Кройфф, Альфредо Ди Стефано, Эйсебио, Рио Фердинанд, Гарринча, Тьерри Анри, Филипп Лам, Клод Макелеле, Диего Марадона, Марта, Стэнли Мэтьюз, Хидетоси Наката, Антонин Паненка, Пеле, Андреа Пирло, Роналдиньо, Роналдо, Франческо Тотти, Джордж Веа, Иан Райт и Зинедин Зидан. В топ-50 попал один русский игрок – вратарь сборной СССР и обладатель «Золотого мяча» Лев Яшин.

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Источник: FourFourTwo.

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