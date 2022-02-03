Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер рассказал о непростых отношениях с Жозе Моуринью во время игры в «Манчестер Юнайтед». По словам немца, однажды Особенный сослал его в дубль в день рождения (1 августа).
«Было очень странно, когда в день моего рождения я пришел в раздевалку, чтобы переодеться, но кто-то сказал мне, что я не могу тут находиться. Мне пришлось пойти в другую раздевалку и играть со второй командой. Было очень больно, потому что никто мне ничего не объяснил. Потом я переговорил об этом с Моуринью, и он объяснил мне что-то, чего я совсем не понял. Это было связано со второй травмой. Первую я получил за сезон до того, как меня лечили в медицинском отделе «Юнайтед». Затем на разминке получил то же повреждение, поэтому спросил Луи ван Гала, могу ли я лечиться в Германии, потому что приближался Евро.
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Так что я сделал это, пришел в форму, играл на Евро и с нетерпением ждал возможности приехать в «Юнайтед», чтобы сыграть под руководством Моуринью, который дважды хотел купить меня в миланском «Интере» в 2010 году, а затем в «Реале». Конечно, я очень уважал его, но не понимал, почему мне не разрешили тренироваться и играть с первой командой», – сказал Швайнштайгер.
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Источник: подкаст официального сайта «МЮ».
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