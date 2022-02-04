Вратарь «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко получил дебютный вызов в юношескую сборную России.
Кипер лондонцев уже прибыл на сбор национальной команды до 2005 года рождения, который проходит в Хорватии. Там у сборной России запланировано два матча со сверстниками из Хорватии и один – с командой Боснии.
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Федорущенко родился в английском Базилдоне, имеет русские и колумбийские корни и может выступать за национальные команды трех стран. Футболист уже провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии. Теперь пришла очередь юношеской сборной России.
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В ноябре 2021-го кипер впервые получил вызов на тренировки с главной командой «канониров». Что известно про первого русского в «Арсенале» после Андрея Аршавина? Читай наш текст про Алексея Рохаса Федорущенко.
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Источник: «Спорт-Экспресс»
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