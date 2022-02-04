Вратарь «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко получил дебютный вызов в юношескую сборную России.

Кипер лондонцев уже прибыл на сбор национальной команды до 2005 года рождения, который проходит в Хорватии. Там у сборной России запланировано два матча со сверстниками из Хорватии и один – с командой Боснии.

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Федорущенко родился в английском Базилдоне, имеет русские и колумбийские корни и может выступать за национальные команды трех стран. Футболист уже провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии. Теперь пришла очередь юношеской сборной России.

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