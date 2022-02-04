Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд усилил охрану своего особняка после того, как его отпустили под залог.
Гринвуд был арестован на выходных – его девушка, модель Харриет Робсон, обвинила футболиста в побоях, сексуальном насилии и угрозах убийством. Полиция допрашивала Мэйсона в течение трех дней и теперь, похоже, игрок опасается, что с ним может что-то случиться, пока он находится дома.
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20-летний футболист серьезно ужесточил меры безопасности особняка, который находится в Боудоне, Большой Манчестер, и обходится Гринвуду в 17 тысяч евро в месяц. Как пишет Daily Mail, Мэйсон нанял двух частных охранников для патрулирования арендованного дома. Помимо этого, в дом приезжал эксперт, чтобы установить систему видеонаблюдения, способную вести запись с восьми камер с разрешением 4K.
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Но телохранителями и домашней системой безопасности Гринвуд не ограничился: согласно информации The Sun, игрок завел сторожевого пса стоимостью 30 тысяч евро. Это собака породы немецкая овчарка с опытом службы в полиции.
Пока Гринвуд находился под арестом, в инстаграме от него уже отписались звездные одноклубники Криштиану Роналду и Поль Погба.
Кажется, карьера Мэйсона подходит к концу, а ведь это даже не первый залет футболиста: ранее он баловался веселящим газом и изменял любимой.
Источники: Daily Mail, The Sun
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