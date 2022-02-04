Генеральный директор «Челси» Марина Грановская устроила тимбилдинг для топ-менеджеров лондонского клуба. Она позвала на ужин главного тренера «синих» Томаса Тухеля и часть штаба немецкого коуча.
В ресторане также проходило шоу известного фокусника Дэвида Редферна. «Это честь для меня! – написал Редферн. – Вчера вечером творил магию для абсолютного джентльмена Томаса Тухеля, Марины Грановской и тренерского штаба «Челси» #волшебник», – добавил Дэвид в инстаграме.
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На фото Тухель держит в руках игральную карту двойку червей. Редферн уже удалил пост в соцсетях – либо же это очередной фокус с исчезновением фотографии с Грановской и Тухелем.
Дэвид Редферн – давний болельщик «Челси». Он выступает для вип-гостей «Стэмфорд Бридж» на протяжении 29 лет.
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Источник: The Sun
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