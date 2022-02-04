Нападающему «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко предъявили обвинение в незаконной рекламе букмекерских контор.
Футбольная ассоциация Англии (The FA) сообщила, что Ярмоленко нарушил правило E8.5. В кодексе сказано, что футболистам «не разрешено рекламировать или промоутировать любую букмекерскую и ставочную деятельность, в которой им запрещено участвовать».
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В The FA указали, что Андрей стал лицом одной из украинских букмекерских компаний. Журналисты The Evening Standard уточнили, что Ярмоленко подписал амбассадорский контракт с одной из БК еще во время выступлений за дортмундскую «Боруссию».
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В Ассоциации дали украинцу две недели на ответные действия. До пятницы, 18 февраля, Ярмоленко должен отреагировать на обвинение в рекламе букмекеров. В случае доказанного обвинению форварду «Вест Хэма» грозит дисквалификация или денежный штраф.
За похожее нарушение в мае 2021 года пострадал звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. В УЕФА нашли у страйкера долю в шведской конторе Bethard. Златану впаяли только штраф в размере 50 тысяч евро.
В России поймали судью, который делал незаконные ставки. Рефери зарядил 19 тысяч раз за два года.
Источники: The FA, The Evening Standard
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