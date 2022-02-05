Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о личных амбициях и о том, как он может заставить «шпор» соответствовать им в будущем.

«Моя главная цель – заложить фундамент для клуба и команды. Результаты будут позже. Если нет хорошего фундамента, если вы не работаете над созданием структуры, то дальше говорить не о чем – остается только надеяться. Надеяться на завоевание Кубка Англии, надеяться на победу в АПЛ, надеяться на место в Лиге чемпионов. Вы постоянно должны надеяться.

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Если же работать с четким видением того, что нужно, если делать это с необходимым усердием, если создавать фундамент и структуру, то появляется не только надежда на победы, но и возможности. Сейчас нам нужно много работать. Думаю, мы немного прибавили по сравнению с тем, что было раньше. Теперь мы более совершенны как команда. Однако нам предстоит долгий путь вперед, и важно понимать, что мы готовы к этому пути.

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Для меня самое главное – говорить о победе в чемпионате. Мне не нравится, когда вы спрашиваете меня о гонке за место в Лиге чемпионов. Моя цель – выиграть АПЛ, а не попасть в Лигу чемпионов. Я хочу быть конкурентоспособным, бороться за победу. В данный момент я понимаю, что ситуация изменилась, и мы очень усердно работаем над улучшением ситуации. Мы пытаемся сократить разрыв, а также исправить ошибки прошлого. Стараемся принимать хорошие решения, чтобы продолжать совершенствоваться», – сказал Конте.

Источник: Football London

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