Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии Александра Зинченко.
Украинский футболист пропустил все четыре матча «горожан» в январе – в последний раз Зинченко выходил на поле 26 декабря 2021-го в победном матче 19-го тура АПЛ против «Лестера» (6:3).
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Тем не менее, 25-летний игрок на этой неделе приступил к тренировкам, и Пеп Гвардиола подтвердил, что Алекс доступен для участия в ближайшем матче 4-го раунда Кубка Англии.
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«Да, Зинченко может сыграть против «Фулхэма». Мы обязательно поговорим об Украине, но не сейчас, потому что мы провели вместе всего три или четыре дня. До этого у Зинченко была травма, мы сосредоточились на этом. Тот факт, что подобные вещи происходят в 21 веке, угнетает. Это трудно принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию намного лучше меня», – сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.
Недавно Гвардиола назвал Зинченко не очень хорошим защитником. Правда, за игру в обороне досталось не только украинскому игроку «Сити».
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Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
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