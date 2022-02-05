Защитник «Мидлсбро» Даэл Фрай – большой фанат Криштиану Роналду. Перед матчем с «МЮ» в Кубке Англии Фрай признался, что мечтает встретиться с Кришем, а после игры восхитился внешним видом португальца.

«Я с нетерпением жду возможности отправиться на «Олд Траффорд» и сыграть против Роналду, вероятно, одного из лучших игроков в истории. Если честно, я довольно много думал о том, чтобы просто встать рядом с ним и сказать: «Все в порядке, приятель». И посмотреть, что он ответит», – сказал Фрай перед игрой.

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После матча Фрая спросили о его впечатлениях от Криша. «Он выглядит стройным. Такой красивый в реальной жизни, вау!» – восхитился игрок.

Кубок Англии Худшая серия Криша после камбэка в «МЮ»: 0 голов в 2022-м, фэйл с точки 10 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: BBC.

Чемпионат Англии Криш – в топ-50 самых влиятельных игроков. В списке 1 русский 03/02/2022 В 04:29