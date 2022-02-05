Болельщик «Мидлсбро» оставил 11-летнюю дочь одну в номере отеля после победы над «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии. За халатное отношение к ребенку фаната арестовала полиция.
«Прошлой ночью болельщик «Боро» арестован за пренебрежение к ребенку, которого оставил в отеле после игры. Мужчина пошел в город праздновать победу команды и выпивать. Мы присматривали за ребенком несчастной мамы, которая ехала с северо-востока, чтобы забрать его», – сообщила полиция Манчестера в твиттере.
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«Мидлсбро» обыграли «МЮ» в серии пенальти, а Криш снова не спас манкунианцев. Роналду выдал худшую серию после возвращения в «Манчестер Юнайтед»: 4 матча без голов и незабитый 11-метровый.
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