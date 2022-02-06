Главный тренер «Дерби Канути» Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«Ушло немало времен, чтобы научиться с этим справляться. Ты словно постоянно испытываешь дискомфорт. Я совершил много ошибок. Иногда они попадали в прессу, иногда – нет. Мне было тяжело справляться со всем тем, что было в газетах, а также общаться с главным тренером Фергюсоном и с семьей.

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Бывали периоды, когда я мог пить несколько дней. Когда были выходные от футбола, я просто запирался где-нибудь и просто пил, стараясь выкинуть все из головы. Люди могут быть в курсе, что я любил порой выпить, но все было намного сложнее.

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Я испытывал сильный стресс: игры за сборную, «МЮ», проблемы в личной жизни. Когда я рос, у нас было не принято с кем-либо делиться такими вещами, ты должен был сам как-то справляться, а не просить о помощи.

Когда что-то происходило в моей жизни, это всегда было связано с алкоголем. Ничего дурного не случалось, когда я был трезв. И поэтому мне пришлось решать этот вопрос. Теперь у меня нормальные отношения с алкоголем. Проблем нет. Я временами выпиваю, но не так, как прежде. Все под контролем. Но никогда не было такого момента, когда я считал себя алкоголиком», – признался Руни в документальном фильме Amazon о нем.

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