Криштиану Роналду пытался предотвратить публикацию изданием The New York Times полицейских файлов, касающихся дела о сексуальном насилии в отношении него после иска гражданки США Кэтрин Майорга. Она обвинила форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии в изнасиловании ее в номере отеля в Лас-Вегасе в 2009 году.

Об обвинении, которое Роналду всегда отрицал, впервые стало известно в 2018 году после расследования немецкого журнала Der Spiegel, основанного на информации, полученной с сайта Football Leaks.

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Команда юристов Роналду утверждает, что информация была получена Football Leaks незаконным путем и является нарушением конфиденциальности адвоката и клиента.

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Адвокаты госпожи Майорга согласны с тем, что информация не должна публиковаться до тех пор, пока суд не вынесет решение о том, нарушает ли она законные права футболиста. Однако они считают, что оставшиеся документы, которых, как утверждается, более 400, должны быть опубликованы в The New York Times.

Судья Дженнифер Дорси заслушает юридические аргументы обеих сторон в суде 8 февраля. Окончательное слушание по поводу усилий Роналду по сохранению файлов в открытом доступе запланировано на более позднюю дату.

Согласно The Mirror и Der Spiegel, Роналду урегулировал дело с Майорга 12 лет назад на 375 тысяч фунтов. Но затем женщина попыталась отменить это первоначальное соглашение в 2018 году после того, как ее поддержало движение #MeToo против сексуальных проступков после обвинений, выдвинутых против голливудского продюсера Харви Вайнштейна и других известных деятелей.

Теперь Кэтрин требует более 56 млн фунтов в качестве возмещения ущерба и расходов.

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