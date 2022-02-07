Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире достиг показателя в 400 миллионов подписчиков в инстаграме. С июня 2021 года, когда была зафиксирована отметка в 300 миллионов, на профиль Роналду подписалось более 100 миллионов человек.

Теперь он уступает по числу подписчиков только официальному аккаунту самой соцсети, на который подписаны 469 миллионов пользователей.

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