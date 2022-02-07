«Манчестер Юнайтед» может обновить клубный антирекорд по продолжительности периода без титулов со времен последнего вылета во Второй дивизион.

В последний раз «красные дьяволы» вылетали во Второй дивизион в 1974 году. С тех пор на «Олд Траффорд» случались следующие трофейные засухи:

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3 года: май 1974 года – май 1977 года;

5 лет 10 месяцев: август 1977 года – май 1983 года;

1 год 10 месяцев: август 1983 года – май 1985 года;

5 лет: май 1985 года – май 1990 года;

1 год, 10 месяцев: август 1994 года – май 1996 года;

1 год, 10 месяцев: август 1997 года – май 1999 года;

2 года: май 2001 года – май 2003 года;

1 год, 10 месяцев: май 2004 года – февраль 2006 года;

1 год, 10 месяцев: август 2011 года – май 2013 года;

2 года 10 месяцев: август 2013 года – май 2016 года;

4 года 8 месяцев: май 2017 года – настоящее время

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Нынешняя бестрофейная засуха гарантированно продлится как минимум до мая и прервется лишь в случае победы «Юнайтед» в Лиге чемпионов. На титул АПЛ надеяться не приходится – команда Ральфа Рангника давно выбыла из гонки за чемпионство. Выигрыш Кубка чемпионов остановит бестрофейный период «МЮ» на отметке 5 лет.

Если же победить в ЛЧ не удастся, следующим шансом клуба на получение трофея станет финал Кубка английской Лиги-2023, который должен состояться в марте. Это гарантирует, что «МЮ» останется без трофеев не менее 5 лет и 10 месяцев, что соответствует периоду с 1977 по 1983 год – самой продолжительной засухе без титулов на данный момент.

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