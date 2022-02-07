«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг клубов с наибольшим отрицательным балансом на трансферном рынке среди топ-5 чемпионатов.

Анализ представил Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory). При подсчете рейтинга учитывались чистые расходы и доходы за трансферные операции, заключенные в последних десяти сезонах – с лета 2012 года.

Ad

Клубом с худшим трансферным балансом за последние 10 лет стал «Манчестер Юнайтед» – минус 1,075 миллиарда евро. На приобретение новых игроков «дьяволы» потратили 1,545 миллиарда евро, при этом на продаже футболистов заработали всего 470 миллионов евро.

Чемпионат Англии «МЮ» близок к антирекорду без титулов. Такого не было 40 лет 2 ЧАСА НАЗАД

На втором месте рейтинга расположился еще один клуб из Манчестера – «Сити». Действующие чемпионы АПЛ потеряли на трансферах 984 миллиона евро: потратили 1,699 миллиарда евро, но заработали 715 миллионов.

«ПСЖ» замкнул тройку худших клубов – минус 941 миллион евро. Французский клуб потратил на новых игроков 1,445 миллиарда евро, на продаже заработал 504 миллиона. В топ-5 также входят «Барселона» (трансферный баланс – минус 650 миллионов евро) и «Арсенал» (минус 583 миллиона евро).

Лучший трансферный баланс среди клубов топ-5 лиг Европы – у «Лилля». Действующие чемпионы Франции в плюсе на 349 миллиона евро: потратили на подписание новичков 319 миллионов евро, а на продажах заработали 668 миллионов евро.

Источник: официальный сайт CIES

Чемпионат Англии Роналду первым в мире набрал 400 млн подписчиков в инстаграме 10 ЧАСОВ НАЗАД