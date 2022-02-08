Защитник «Вест Хэма» Курт Зума пнул собственного кота – в интернете появилось видео, на котором французский игрок смеется и издевается над питомцем.

ESPN пишет, что Зума могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. Сообщается, что ролик опубликовал брат Зумы, Йоан. Он снял инцидент в доме защитника и запостил видео в Snapchat. Футболист уже получил осуждение благотворительной организации по защите животных RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными – Eurosport).

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«Это очень грустное видео. Ни в коем случае нельзя пинать, бить или шлепать животное в наказание или по другой причине. Мы очень благодарны людям, которые сообщают нам о подозреваемых страданиях животных, и мы хотели бы заверить людей, что всегда будем изучать и, при необходимости, расследовать любые жалобы, поступившие к нам в отношении благополучия животных», – сообщил представитель организации.

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«Вест Хэм» и сам футболист уже сделали заявление по поводу ролика.

«Мы безоговорочно осуждаем действия нашего игрока в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос. Но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными», – гласит заявление клуба.

«Хочу сказать, как глубоко я расстроен за всех, кого огорчило это видео. Хочу заверить всех, что две наши кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится», – сказал Зума.

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Источник: ESPN, The Sun.

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