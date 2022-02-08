8 февраля в тиктоке завирусился ролик с пьяным Джеком Грилишем. Англичанин едва стоял на ногах после тусовки с Риядом Марезом и Кайлом Уокером.

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Конечно, журналисты моментально уточнили мнение Хосепа Гвардиолы, потому что Грилиш был регулярно замечен в нарушениях режима. Но главный тренер «Сити» остудил ситуацию: инцидент произошел в воскресенье, когда у всех игроков был заслуженный выходной.

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«Я разочарован лишь потому, что они меня не пригласили. Это мне не нравится. Надеюсь, в следующий раз пригласят. Игроки знают о риске, когда появляются на публике, но Рияд, Кайл и Джек были идеальны. Да, их ждет штраф, но лишь за то, что они не пригласили меня», – цитирует Гвардиолу Independent. Каталонец добавил, что он разочарован поведением людей, опубликовавших видео.

Пеп уточнил про наказание, потому что недавно действительно штрафовал Грилиша. Джек вместе с Филом Фоденом зажигали на вечеринке после игры с «Лидсом», но пострадали из-за того, что появились на тренировке в помятом состоянии.

Давление на Грилиша обусловлено еще и его ценой: он забивает слишком мало, хотя клуб заплатил за него 118 млн. Но все совсем не так плохо

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