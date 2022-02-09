Бойцы UFC разозлились на защитника «Вест Хэма» Курта Зума, который ударил кошку за разбитую вазу.

Бывший чемпион в полутяжелом весе Ян Блахович обратился к Зума в твиттере: «Если ты такой крутой, ублюдок, попробуй ударить меня. Что за кусок дерьма. Жестокое обращение с животными нельзя терпеть», – написал поляк.

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А боец UFC в легчайшем весе Мухаммад Мокаев заявил, что дал бы пощечину французскому игроку. «Хотел бы дать ему пощечину. Чтобы он выглядел передо мной невинным, как эта кошка», – написал в твиттере Мокаев.

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Чтобы прекратить насилие над питомцами, Зума обязан посмотреть видео с рыжим котом на сноуборде . Этот котик точно выиграл бы медаль на Олимпиаде.

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