Челси» выходил в финал всех турниров, в которых принимал участие, после назначения на пост главного тренера Томаса Тухеля. Чтобы добиться такого показателя с командой коучу потребовалось 379 дней.
Лондонский клуб играл в финалах Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Европы, а 9 февраля, победив «Аль-Хилаль» со счетом 1:0, вышел в финал клубного чемпионата мира, где 12 февраля встретится с «Палмейрас».
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Грановская пригласила Тухеля на ужин и вечер с фокусником «Челси»
Гендиректор «Челси» Марина Грановская пригласила главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на ужин и вечер с фокусником
Несмотря на успехи клуба, Ромелу Лукаку и другие футболисты «Челси» недовольны работой главного тренера Томаса Тухеля. Почему?
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Лукаку и другие звезды «Челси» недовольны работой Тухеля
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