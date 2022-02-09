Челси» выходил в финал всех турниров, в которых принимал участие, после назначения на пост главного тренера Томаса Тухеля. Чтобы добиться такого показателя с командой коучу потребовалось 379 дней.

Лондонский клуб играл в финалах Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Европы, а 9 февраля, победив «Аль-Хилаль» со счетом 1:0, вышел в финал клубного чемпионата мира, где 12 февраля встретится с «Палмейрас».

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