Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы следующим тренером клуба стал Маурисио Почеттино.
Как стало известно The Telegraph, кандидатура 49-летнего аргентинца получает все большую поддержку в раздевалке «Олд Траффорд». Со ссылкой на источники во Франции издание сообщает, что Почеттино расстанется с «Пари Сен-Жермен» в конце сезона. Но есть вероятность, что это может случиться даже раньше – в случае вылета от «Реала» в 1/8 Лиги чемпионов.
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В число других кандидатов на пост тренера «МЮ» входят Эрик тен Хаг, Роберто Манчини, Брендан Роджерс, Хулен Лопетеги и Луис Энрике. Однако большинство игроков клуба считает предпочтительным выбором именно Почеттино. Они отмечают навыки коуча в управлении персоналом, практический опыт на тренировочной базе, послужной список развивающихся игроков, стиль игры, а также опыт работы в АПЛ.
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Кроме того, источник отмечает, что следующие четыре игры будут иметь решающее значение для определения судьбы Ральфа Рангника. В двух последних матчах «МЮ» вылетел из Кубка Англии, а после сыграл вничью с «Бёрнли» в АПЛ, что стало еще одним ударом по надеждам клуба на попадание в топ-4 АПЛ и квалификацию в ЛЧ. В ближайших четырех матчах «Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном», «Брайтоном», «Лидсом» и мадридским «Атлетико».
Недавно «дьяволы» возглавили рейтинг клубов с наибольшим отрицательным балансом на трансферном рынке среди топ-5 чемпионатов за последние 10 сезонов.
«МЮ» переживает не только экономический, но и спортивный кризис: клуб вот-вот обновит худшую серию без трофеев за 40 лет. Это не произойдет лишь в одном случае.
Главная звезда «МЮ» Криштиану Роналду тоже переживает не лучший период – после игры с «Бёрнли» форвард установил личный антирекорд 2010 года.
Источник: The Telegraph
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