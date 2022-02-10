Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы следующим тренером клуба стал Маурисио Почеттино.

Как стало известно The Telegraph, кандидатура 49-летнего аргентинца получает все большую поддержку в раздевалке «Олд Траффорд». Со ссылкой на источники во Франции издание сообщает, что Почеттино расстанется с «Пари Сен-Жермен» в конце сезона. Но есть вероятность, что это может случиться даже раньше – в случае вылета от «Реала» в 1/8 Лиги чемпионов.

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В число других кандидатов на пост тренера «МЮ» входят Эрик тен Хаг, Роберто Манчини, Брендан Роджерс, Хулен Лопетеги и Луис Энрике. Однако большинство игроков клуба считает предпочтительным выбором именно Почеттино. Они отмечают навыки коуча в управлении персоналом, практический опыт на тренировочной базе, послужной список развивающихся игроков, стиль игры, а также опыт работы в АПЛ.

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Кроме того, источник отмечает, что следующие четыре игры будут иметь решающее значение для определения судьбы Ральфа Рангника. В двух последних матчах «МЮ» вылетел из Кубка Англии, а после сыграл вничью с «Бёрнли» в АПЛ, что стало еще одним ударом по надеждам клуба на попадание в топ-4 АПЛ и квалификацию в ЛЧ. В ближайших четырех матчах «Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном», «Брайтоном», «Лидсом» и мадридским «Атлетико».

Источник: The Telegraph

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