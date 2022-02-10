Безголевая серия нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду составляет 5 матчей подряд во всех турнирах.
Португалец не забил в матче 24-го тура АПЛ против «Бёрнли» и установил самую продолжительную серию без голов за почти что 12 лет.
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В последний раз на клубном уровне Роналду не забивал 5 игр подряд в 2010 году в «Реале». Форварду не удалось отличиться в последнем туре Ла Лиги-2009/10 против «Малаги», а следующий сезон начался для Криша без голов в матчах с «Мальоркой», «Осасуной», «Сосьедадом» и «Аяксом».
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Если учитывать матчи сборных, то последняя безголевая серия Роналду приходится на 2018 год: футболист не забил в двух заключительных матчах Португалии на ЧМ-2018 в России против Ирана и Уругвая, а также в первых трех играх за «Ювентус» против «Кьево», «Лацио» и «Пармы».
О том, что грозит Кришу в случае безголевого матча на «Тёрф Мур», мы предупреждали здесь. Но «МЮ» сыграл с «Бёрнли» вничью – 1:1, сам Роналду появился лишь на замену на 68-й минуте.
Другая проблема Криша – новые подробности дела о предполагаемом изнасиловании Кэтрин Майорги.
«МЮ» тоже переживает не лучший период – клуб вот-вот обновит худшую серию без трофеев за 40 лет. Этого не произойдет лишь в одном случае.
А еще «дьяволы» возглавили рейтинг клубов с наибольшим отрицательным балансом на трансферном рынке среди топ-5 чемпионатов за последние 10 сезонов.
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