Безголевая серия нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду составляет 5 матчей подряд во всех турнирах.

Португалец не забил в матче 24-го тура АПЛ против «Бёрнли» и установил самую продолжительную серию без голов за почти что 12 лет.

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В последний раз на клубном уровне Роналду не забивал 5 игр подряд в 2010 году в «Реале». Форварду не удалось отличиться в последнем туре Ла Лиги-2009/10 против «Малаги», а следующий сезон начался для Криша без голов в матчах с «Мальоркой», «Осасуной», «Сосьедадом» и «Аяксом».

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Если учитывать матчи сборных, то последняя безголевая серия Роналду приходится на 2018 год: футболист не забил в двух заключительных матчах Португалии на ЧМ-2018 в России против Ирана и Уругвая, а также в первых трех играх за «Ювентус» против «Кьево», «Лацио» и «Пармы».

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