Болельщики «Лидса» припомнили нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Мэйсону Гринвуду скандальные истории с обвинениями в изнасилованиях.

По ходу матча 24-го тура АПЛ против «Астон Виллы» в подтрибунном помещении стадиона «Вилла Парк» фанаты гостей скандировали кричалку «Они насильники, Гринвуд и Криштиану насильники, вы же знаете».

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