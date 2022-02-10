Болельщики «Лидса» припомнили нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Мэйсону Гринвуду скандальные истории с обвинениями в изнасилованиях.
По ходу матча 24-го тура АПЛ против «Астон Виллы» в подтрибунном помещении стадиона «Вилла Парк» фанаты гостей скандировали кричалку «Они насильники, Гринвуд и Криштиану насильники, вы же знаете».
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На прошлой неделе появились новые подробности дела Криштиану Роналду о предполагаемом изнасиловании Кэтрин Майорги.
А обвиняемый в сексуальном насилии и угрозах убийством Мэйсон Гринвуд серьезно усилил охрану особняка после освобождения под залог.
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