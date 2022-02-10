Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Челси» лучшей командой в мире.

На пресс-конференции после матча 24-м туре АПЛ с «Брентфордом» Пепа попросили прокомментировать высказывание коуча команды-соперника Томаса Франка, который назвал «Сити» лучшей командой мира в данный момент.

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«Нет. Мы не лучшая команда в мире. Лучшая команда мира – это «Челси», они выиграли Лигу чемпионов, – сказал Гвардиола.

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