Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Челси» лучшей командой в мире.
На пресс-конференции после матча 24-м туре АПЛ с «Брентфордом» Пепа попросили прокомментировать высказывание коуча команды-соперника Томаса Франка, который назвал «Сити» лучшей командой мира в данный момент.
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«Нет. Мы не лучшая команда в мире. Лучшая команда мира – это «Челси», они выиграли Лигу чемпионов, – сказал Гвардиола.
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Пеп любит ярко выступать на пресс-конференциях: например, недавно он смешно пошутил об алкогольной вечеринке Джека Грилиша, Рияда Мареза и Кайла Уокера.
В это время лучшая команда мира по версии Гвардиолы вышла финал КЧМ, а немецкий тренер «Челси» установил уникальное достижение.
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