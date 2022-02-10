Младший брат защитника «Вест Хэма» Курта Зума, Йоан Зума, отстранен клубом «Дагенхэм» от матчей. Игрок не будет выступать за команду пятого дивизиона Англии, пока не завершится расследование по поводу видео, на котором Курт Зума издевается над кошкой.

Съемку вел его младший брат, сейчас делом занимается Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

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За поступок Зума его уже осудили клуб и зоозащитники . Недоволен и Дэвид Мойес, но тренер все же не лишил игрока возможности сыграть с «Уотфордом».

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Источник: The Athletic.

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