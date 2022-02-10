«Арсенал» доигрывал вдесятером матч 24-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:0). «Канониров» подвел бразильский форвард Габриэл Мартинелли, который схлопотал сразу две желтые карточки за одну атаку.

Начался эпизод с того, что бразилец проиграл борьбу двум игрокам «Вулвелхэмптона» – Леандеру Дендокеру и Чикинью – у кромки поля. Мартинелли толкнул Дендокера рукой в лицо в попытке помешать быстро ввести мяч в игру, но Майкл Оливер не остановил игру, поскольку владение осталось за «волками». Мартинелли бросился отнимать мяч у Чикинью и грубо врезался ему в спину. Оливер не стал либеральничать и показал сразу и отложенную, и вторую желтую , которая через секунду стала красной.

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У «Арсенала», кстати, все не в порядке с дисциплиной: красная Мартинелли стала четвертой для «канониров» в последних шести матчах.

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