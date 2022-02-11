«Вест Хэм» столкнулся с недовольством игроков по вопросу формирования заработной платы в клубе после скандала с защитником Куртом Зума.

В интернете появилось видео, на котором 27-летний француз издевается над кошкой. После этого клуб оштрафовал футболиста на двухнедельную заработную плату в 300 тысяч евро. Деньги были пожертвованы зоозащитной организации RSPCA.

Ad

Эта информация подтвердила еженедельную зарплату Зума – 150 тысяч евро. Также стало ясно, что француз является самым высокооплачиваемым игроком клуба. После этого ряд футболистов «Вест Хэма» выразил недовольство тем фактом, что они зарабатывают гораздо меньше Курта. Игроки намерены обсудить этот вопрос с руководством клуба.

Чемпионат Англии Зума был послом зоозащитной организации. С ним расторгли контракт 13 ЧАСОВ НАЗАД

Считается, что в число футболистов, которые могут попросить о серьезном увеличении зарплаты, входят Андрей Ярмоленко, Деклан Райс, Томаш Соучек, Пабло Форнальс и Владимир Цоуфал. Также недовольство своим окладом может выразить лучший бомбардир «Вест Хэма» Микаэл Антонио – недавно форвард подписал с клубом новый контракт, согласно которому получает около 120 тысяч евро в неделю, включая бонусы.

При этом отмечается, что одноклубники готовы выразить поддержку Зума в истории с кошкой. Игроки «Вест Хэма» считают, что негативная реакция общественности на скандал была чрезмерной. Они готовы сплотились вокруг защитника, чтобы тот смог избежать излишне сурового наказания со стороны FA за шокирующий эпизод.

О том, с чего начался скандал вокруг футболиста «Вест Хэма», можно почитать здесь

Источник: Daily Mail

Чемпионат Англии Клуб брата Зума отстранил его от матчей из-за видео с кошкой 15 ЧАСОВ НАЗАД