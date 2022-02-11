«Манчестер Юнайтед» продолжает платить зарплату форварду Мэйсону Гринвуду, несмотря на его отстранение из-за скандала с обвинениями в домогательствах.
Девушка 20-летнего футболиста Харриет Робсон обвинила его в побоях, сексуальном насилии и угрозах убийством. После этого Гринвуд был арестован, а затем освобожден под залог. «МЮ» отстранил игрока от матчей и тренировок до завершения расследования.
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При этом клуб по-прежнему обязан выплачивать Гринвуду зарплату в размере 90 тысяч евро в неделю. Как сообщил глава британской юридической фирмы Stewarts Джозеф Лаппин, согласно контракту «МЮ» может отстранить игрока с сохранением зарплаты только на 14 дней. Формально Гринвуд может вернуться к тренировкам до окончания полицейского расследования. Однако «Юнайтед» вряд ли пойдет на этот шаг, поскольку это может стать пиар-кошмаром для клуба.
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Также стали известны подробности расторжения спонсорской сделки Гринвуда с Nike. 31 января компания приостановила сотрудничество с футболистом, а 7 февраля объявила о разрыве контракта. Nike не выплатил Мэйсону компенсацию, поскольку в его соглашении был пункт, который предусматривает односторонее расторжение договора в случае ущерба репутации компании.
Единственные деньги, которые форвард может получить от Nike – это бонусы, которые ему еще не были выплачены. Правда, часть доходов за этот год игроку, возможно, придется вернуть – это произойдет в том случае, если они были выплачены авансом. В следующем году Гринвуд должен был переподписать контракт с Nike на улучшенных условиях.
После освобождения под залог Мэйсон серьезно усилил охрану особняка. Похоже, футболист опасается нападения.
В последнем туре АПЛ фанаты «Лидса» посвятили кричалку не только Гринвуду, но и Роналду – обоим припомнили обвинения в домогательствах.
Источник: Daily Mail
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