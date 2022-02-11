Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вспомнил о том, как перенес остановку сердца в матче Дания – Финляндия на Евро-2020.

Я ушел из этого мира на пять минут, пока мое сердце не завели. Я помню все, кроме пяти минут. Это уже потом мне сказали, что прошло пять минут. Но все, что я помню, это вброс аута, удар мяча мне в колено, а что было дальше, я не знаю.

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Потом я очнулся, вокруг меня стояли люди, я почувствовал давление на грудь и попытался восстановить дыхание. Я открыл глаза, увидел всех этих людей и не очень понял, что происходит.

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В то время я даже понятия не имел, что произошло. Первая мысль, которая пронеслась у меня в голове: «Что-то случилось с ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?» Я проделывал всяческие мелочи, дабы понять, что произошло.

Затем в машине скорой помощи я услышал, как кто-то сказал: «Как долго он отсутствовал?» И кто-то ответил: «Пять минут». Тогда я впервые услышал, что пережил клиническую смерть.

Можно ли назвать мое возвращение чудом? Определенно. Думаю, это будет становиться все более и более очевидным по мере приближения к возвращению на поле в официальном матче – находясь на стадионе, в игре, ты получаешь от этого эмоции и адреналин», – сказал Эриксен.

Источник: ВВС

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