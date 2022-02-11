Сын Криштиану Роналду будет выступать за академию «Манчестер Юнайтед».

Фото с презентации Роналду-младшего опубликовала девушка Криша, Джорджина Родригес. «Вместе к нашим мечтам. Мама любит тебя», – прокомментировала Джорджина переход 11-летнего футболиста в «МЮ». Криштиану-младший будет выступать под седьмым номером – именно с семеркой на спине большую часть карьеры играет его отец.

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