Сын Криштиану Роналду будет выступать за академию «Манчестер Юнайтед».
Фото с презентации Роналду-младшего опубликовала девушка Криша, Джорджина Родригес. «Вместе к нашим мечтам. Мама любит тебя», – прокомментировала Джорджина переход 11-летнего футболиста в «МЮ». Криштиану-младший будет выступать под седьмым номером – именно с семеркой на спине большую часть карьеры играет его отец.
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У папы Роналду-младшего в последнее время дела так себе: португалец установил худшую серию без голов за 12 лет.
Другая проблема Криша – новые подробности дела о предполагаемом изнасиловании Кэтрин Майорги.
«МЮ» тоже переживает не лучший период – клуб вот-вот обновит худшую серию без трофеев за 40 лет. Этого не произойдет лишь в одном случае.
А еще «дьяволы» возглавили рейтинг клубов с наибольшим отрицательным балансом на трансферном рынке среди топ-5 чемпионатов за последние 10 сезонов.
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