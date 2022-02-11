Защитник «Вест Хэма» Курт Зума не получил приглашение в сборную Франции на ближайшие матчи.

Невызов футболиста в национальную команду на мартовские игры против ЮАР и Кот-д’Ивуара связан с видео, на котором он издевается над кошкой.

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам возмущен поступком игрока. «Меня очень удивил Курт. Это нечто недопустимое, невыносимое, невообразимая жестокость. Эти кадры шокируют, это неприемлемо. Я не прокурор. Я выбираю состав по другим критериями. Бывало, когда игроки ошибались и не попадали в состав какое-то время. Но я не изменю подход к следующей заявке», – заявил коуч.

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«Вест Хэм» не стал отстранять Зума от матчей, а вот его брату, который снял видео, придется отдохнуть от футбола

Источник: ESPN, L’Equipe.

Чемпионат Англии Зума был послом зоозащитной организации. С ним расторгли контракт 18 ЧАСОВ НАЗАД