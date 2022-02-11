Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что нападающий Криштиану Роналду должен забивать больше голов.

«Мне нужна максимальная отдача не только от Роналду. Он должен забивать больше голов, это очевидно. Мы создаем много моментов, а забиваем недостаточно, но дело не только в Криштиану», – приводит слова Рангника журналист BBC Саймон Стоун в твиттере.

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