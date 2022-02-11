Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа заявил, что в неудачах манкунианцев в нынешнем сезоне может быть виновато проклятие.
«Думаю, что кто-то наложил на нас проклятие или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит. Действительно не знаю. Люди часто спрашивают меня. И мы говорим об этом с партнерами по команде. Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за большие титулы, но я просто не понимаю, почему эта команда не функционирует так, как должна», – сказал Де Хеа.
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Помните датского вратаря, который доминировал в «МЮ» над Де Хеа? Он перешел в клуб благодаря Роналду, но не закрепился и пропал.
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Источник: El Pais.
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