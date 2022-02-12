Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал трансферную политику клуба на сезон-2022/23. Журналист спросил немецкого коуча о необходимости более молодого нападающего с учетом 37-летия Криштиану Роналду и приближающегося 35-летия Эдинсона Кавани.

«Да, это очевидно. Контракт Эдинсона истекает летом, и клубу нужен лучший из доступных центрфорвардов. Это очевидно, и мне кажется, что все об этом знают», – ответил Рангник.

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Ральф также прокомментировал отказ Криштиану Роналду от рукопожатия с фанатами и аплодисментов болельщикам на выездных матчах. «Это вопрос, который вам лучше задать самому Криштиану. Я замечаю это только после игры. Это не то, на что я смогу вам ответить», – развел руками Рангник.

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Криштиану Роналду и Ральф Рангник, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Роналду, как мы все знаем, 37 лет, и думаю, он сам знает, что должен и не должен. Наше внимание сосредоточено на том, на что мы можем повлиять и что развить. Почему Криштиану покинул поле сразу после финального свистка – возможно, расстроился ничьей или тем, что ни он, ни команда не забили. Еще раз: это не та энергия, которую нам нужно тратить не по назначению», – добавил тренер «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бернли» в 24-м туре чемпионата Англии – 1:1. Криштиану Роналду вышел на замену на 68-й минуте вместо Эдинсона Кавани, нанес три удара, ни разу не попал в створ и не забил мяч в ворота.

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