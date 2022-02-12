Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на заявление Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» не участвует в гонке за титул АПЛ.

После победы над «Лестером» немецкий коуч «Ливерпуля» усомнился в шансах своей команды догнать «Сити». Пеп не согласился с Клоппом: он утверждает, что отставание от первого места недостаточно большое.

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«Я ему не верю. Они не потеряли шансы на первое место, и Клопп думает так же. Иначе он не был бы тем грозным конкурентом, которым является. Конечно, он верит, что может нас догнать. В футболе может случиться всякое. Но он понимает, что должен выиграть много матчей. Как и мы знаем, что должны выиграть много игр, чтобы стать чемпионами во второй раз подряд.

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Если бы разница между нами сейчас была 14-16 очков, я бы сказал, что мы ближе к титулу. Но нас разделяет девять очков. А возможно даже и шесть, если они обыграют «Лидс». Это ничто, когда вы можете набрать еще не меньше 40 очков. Все может случиться.

В последние годы обе команды показали, что способны на невероятные рывки и победные серии. Если команда смогла это сделать раньше, то может повторить это снова. У обеих команд прежние тренеры, более или менее тот же состав, одна и та же философия и идеи. Обе команды смогли одержать по 18 побед подряд, мы не проигрывали на протяжении 14 игр. Мы можем это сделать, они тоже способны на это. Это реальность», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Норвич Сити».

Источник: Manchester World

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